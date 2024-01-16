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Силуанов подключился к программе долгосрочных сбережений

Глава Минфина Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщает ТАСС.

Договор о подключении глава Минфина заключил всего за несколько минут с телефона во время открытия Дня финансов на стенде ведомства в рамках международной выставки-форума‭ «Россия».

Новый инструмент заработал в стране с 1 января 2024 года. Его цель — позволить россиянам в простой и удобной форме копить средства. Особенность программы заключается в том, что она предусматривает государственное софинансирование собственных вложений граждан — до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет после уплаты первого взноса.

Участники программы долгосрочных сбережений также могут ежегодно оформлять специальный налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей при условии уплаты взносов до 400 тыс. рублей.

На прошлой неделе в Центробанке назвали первого оператора новой программы сбережений.

До этого россиянам рассказали, когда ждать увеличения социальных пособий.

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