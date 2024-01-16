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Стало известно, когда польские дальнобойщики приостановят акцию протеста

В среду в Польше дальнобойщики приостановят протесты на границе с Украиной

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Roman Baluk/Reuters

В среду (17 января) польские дальнобойщики приостановят акцию протеста на границе с Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Томаша Борковски из Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей.

«Это не конец, но протест будет приостановлен <...> Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство», — поделился Борковски.

Отмечается, что соглашение протестующих с правительством должно быть подписано во вторник.

До этого польский интернет-портал Onet.pl писал, что визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев едва ли будет способствовать разрешению польско-украинских противоречий. Авторы публикации подчеркивают, что визит Туска призван выразить политическую поддержку Украине, но он не сможет разрешить споры между Варшавой и Киевом, так как они основаны на экономических противоречиях.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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