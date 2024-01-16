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Таможенники заподозрили новосибирскую компанию в валютных махинациях на $77 тыс.

Таможенники уличили новосибирскую компанию в валютных махинациях на $77 тысяч

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Shutterstock

Сибирское таможенное управление заподозрило новосибирскую компанию-экспортера в незаконных операциях с валютой на сумму $77 тыс. (около 6,8 млн рублей по текущему курсу). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Новосибирская таможня возбудила три уголовных дела по ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении двух руководителей компании, которые занимались внешнеторговыми операциями. Название фирмы и вид товара не раскрываются в интересах следствия.

Таможенники выяснили, что с помощью поддельных документов, которые содержали недостоверные данные о целях перевода, под видом контракта на закупку импортного товара руководители фирмы вывели за рубеж свыше $77 тыс.

В прошлом году сибирские таможенные органы возбудили 28 дел по указанной статье. Выявленный ущерб от таких преступлений превысил 338 млн рублей.

Представитель МВД России Ирина Волк в сентябре 2023 года заявила, что полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, которая успела незаконно вывести за границу более €1 млн.

В августе сообщалось, что в Забайкалье двух работников филиала краевого центра социальной защиты населения подозревают в краже крупной суммы, которую власти выделяли на нацпроект «Демография».

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