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Минтруд назвал самые популярные способы использования маткапитала среди россиян

Минтруд РФ: чаще всего маткапитал используют для улучшения жилищных условий

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Shutterstock

В 2023 году россияне чаще всего использовали материнский капитал для улучшения своих жилищных условий. Такой возможностью воспользовались более 677 тыс. семей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова главы Минтруда Антона Котякова.

Чуть реже с маткапитала оформляли ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. Топ-3 популярных направлений для вложения маткапитала по итогам 2023-го замыкает образование. На эти цели средства материнского капитала направили 376 тыс. семей.

С 2022 года размер материнского капитала ежегодно индексируется по фактической инфляции. Таким образом, в 2024 году размер маткапитала на первого ребенка вырос до 630,4 тыс. рублей, на второго — до 833 тыс. рублей.

До этого в Минтруде заявили о возможной индексации выплат некоторым категориям граждан. С 1 февраля 2024 года государственные выплаты могут повысить на 7,4%.

13 января сообщалось, что Россия вошла в топ-5 стран по росту пенсий в реальном выражении.

Ранее в Госдуме рассказали, как можно получить пенсию в 50 тыс. рублей.

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