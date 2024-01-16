В Бельгии подсчитали расходы на морскую торговлю из-за конфликта в Красном море

Из-за конфликта в Красном море резко вырастут тарифы на морские торговые перевозки. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе руководства порта Антверпена, крупнейшего порта Бельгии и одного из ключевых портов Северной Европы.

«Тарифы растут. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%», — подсчитали в Антверпене.

Кроме роста тарифов, из-за перенаправления части маршрутов поставок из Китая через южную оконечность Африки выросли и сроки доставки грузов — в среднем на семь-десять дней.

До этого руководство порта Антверпена, крупнейшего порта Бельгии и одного из ключевых портов Северной Европы, сообщило, что не исключает сбоев в работе из-за опасной ситуации в Красном море.

Одной из главных причин сбоя является серьезное нарушение графика прибытия судов. Из-за сбоев в расписании падает эффективность работы терминалов.

Ранее Суэцкий канал заявил о значительном снижении доходов.