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Россия рекордно нарастила поставки нефти в Турцию

Kpler: морские поставки нефти из РФ в Турцию достигли 444 тыс. баррелей в сутки

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AP

Поставки нефти из России в Турцию морем выросли до 444 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Согласно данным аналитиков, по сравнению с ноябрем в декабре 2023 года объемы поставок российской нефти в Турцию увеличились на 12 тысяч баррелей в сутки и достигли 444 тысяч баррелей. Около 70% от этого объема было отгружено в турецком порту Алиага.

«Около 85% всех поставок Urals в Турцию в декабре пришлось не на географически близкий Новороссийск, а на танкеры из балтийских портов РФ Приморск и Усть-Луга», — говорится в публикации.

По предварительным данным, экспорт российской нефти в Турцию в январе также превысит 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Турция становится более привлекательно страной для экспорта нефти на фоне проблем в Красном море, связанных с хуситами.

До этого Reuters сообщало, что из-за шторма, бушующего в Черном море, Россия временно приостановила поставки нефти через Новороссийск.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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