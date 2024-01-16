«Аэрофлот» и «Победа» вызвались принять сокращаемых бортпроводников S7

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» предложили работу сокращаемым в московском офисе бортпроводникам S7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпаний.

«В «Аэрофлоте» открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек. Вместе с тем, компания готова на конкурсной основе рассмотреть всех бортпроводников московского офиса авиакомпании S7», — заявили в «Аэрофлоте».

В пресс-службе авиакомпании добавили, что рабочие места также есть в лоукостере «Победа», который является дочерним предприятием «Аэрофлота».

До этого авиакомпания S7 приняла решение перераспределить летные экипажи и частично сократить численность сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы.

Сокращению подвергнутся некоторые сотрудники московского офиса компании, взамен им предлагается трудоустройство в новосибирском или иркутском филиалах.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 собирается сократить полеты по ряду направлений.