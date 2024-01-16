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Число ИП в России в 2023 году выросло до рекордных величин за последние 17 лет

В России в 2023 году рекордно возросло количество ИП

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Shutterstock

В России в 2023 году произошел самый большой за последние 17 лет рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране. Об этом, ссылаясь на на данные Федеральной налоговой службы, сообщает газета «Известия».

Так, в прошлом году число индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 378 тыс., достигнув 4,3 млн. Это почти на 10% превышает показатели 2022 года.

Федеральная налоговая служба объясняет рост числа индивидуальных предпринимателей повышением деловой активности и регистрацией в новых российских регионах. В этих регионах насчитывается уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Эксперты считают, что деловая активность возросла в связи с уходом из России части зарубежных брендов и прекращением экспорта рядом иностранных компаний своей продукции в РФ.

В связи с этим в стране на различных рынках стало свободным значительное количество ниш, которые успешно заполняются отечественным малым и средним бизнесом.

В прошлом году, отмечается в статье, больше всего ИП и компаний, 152 тыс., было создано в сфере онлайн-торговли.

Ранее в «Опоре России» рассказали о последствиях ликвидации ИП в стране.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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