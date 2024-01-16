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Минтруд заявил о возможной индексации выплат с 1 февраля некоторым категориям граждан

Минтруд заявил о возможной индексации выплат некоторым россиянам с 1 февраля

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Shutterstock

Министерством труда и социальной защиты России разработан проект, в соответствии с которым с 1 февраля 2024 года государственные выплаты могут быть проиндексированы на 7,4%. Об этом, ссылаясь на федеральный портал проектов нормативных правовых актов, сообщает газета «Известия».

В соответствии с текстом проекта, российское правительство планирует установить с 1 февраля коэффициент индексации 1,074 ‎для выплат, пособий и компенсаций ветеранам, Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, ликвидаторам Чернобыльской аварии. Также предусмотрены меры и в отношении семей, имеющих детей.

Ранее сообщалось, что Россия заняла пятое место среди крупнейших экономик мира по росту пенсий в реальном выражении на начало 2023 года.

До этого россиянам рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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