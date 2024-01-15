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В правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина

ТАСС: кабмин РФ не обсуждает запрет на экспорт бензина из-за аварии на НОРСИ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Кабинет министров РФ пока не рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском правительстве.

«Данная мера не обсуждается и не рассматривается», — отметил источник агентства.

15 января «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников сообщил, что кабинет министров РФ может запретить поставки бензина за границу из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде. В материале отмечалось, что компания «Лукойл» уже прекратила экспорт топлива и обратилась за помощью в решении проблемы к другим профильным компаниям.

До этого пресс-служба «Лукойла» заявила, что на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) временно остановлена работа одной из установок. По словам представителей компании, причиной послужила поломка второй за последние два месяца установки каталитического крекинга. При этом первую, проблемы с которой возникли в декабре 2023 года, удалось восстановить и запустить на меньшей мощности.

В свою очередь, министерство энергетики РФ сообщило о разработке мер для бесперебойных поставок бензина на российский рынок. Согласно заявлению ведомства, «Лукойл» уже представил план по устранению неполадок на НПЗ в Нижнем Новгороде в кратчайшие сроки.

Ранее в РФ спрогнозировали цены на бензин в феврале.

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