Золотые резервы России в 2023 году установили новый рекорд

Золотые резервы России по результатам 2023 года установили новый рекорд в $155,9 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Только за декабрь золотой запас страны увеличился на 35 тонн, до 2,35 тыс. тонн. Его доля в международных резервах выросла до 26%, что является максимумом с марта 2000 года.

До этого аналитики «Финама» рассказали, сколько будет стоить золото в 2024-м. В базовом сценарии цена за унцию золота к концу текущего года окажется в диапазоне $2070–2150, в пессимистичном — $2250–2350.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России по итогам прошлого года превысил ожидания. По предварительным оценкам, ВВП может превысить 3,5%.

Российскую экономику разогрел бурный взлет промышленности, отметила Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета. Занятость в реальном секторе растет самыми быстрыми темпами с начала 2000-х, подчеркнула она.

Ранее Минфин Финляндии назвал экономику своей страны слабой и заявил о необходимости проведения реформ.