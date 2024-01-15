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Экономист оценил, как подорожание нефти отразится на курсе доллара

Экономист Кобяк: курс доллара существенно не изменится до весны

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Pexels

Рост цен на нефть стал одним из главных факторов укрепления рубля относительно доллара, однако, до весны американская валюта не сильно изменится. Об этом kp.ru рассказал экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк.

«Удорожание нефти нам на руку. Большая часть бюджета нашей страны формируется за счет экспортных продаж нефтегазовой отрасли. Эти деньги мы тратим на социальные нужды. <...> [Однако] До весны каких-либо существенных изменений курса доллара я не вижу. А потом, если стоимость нефти будет сильно снижаться, мы это ощутим на курсе доллара к рублю (то есть курс нашей валюты в этом случае упадет, — прим. ред.)», — отметил эксперт.

Экономист уточнил, что в дальнейшем на курс доллара будет влиять не только стоимость нефти, но и появление военных действий в той или иной стране.

15 января Reuters писало, что рубль укрепился до максимальных значений с июня 2022 года к доллару, евро и юаню. В агентстве уточнили, что поддержку национальной валюте оказывают продажи валюты правительством и низкий импортный спрос в начале года.

12 января сообщалось, что нефть эталонной марки Brent подорожала более чем на 2%. Котировки начали расти после того, как США и Великобритания нанесли удар по объектам йеменских хуситов в ответ на их атаки международных судов в Красном море.

Ранее экономист спрогнозировал укрепление рубля на текущей неделе.

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