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Стоимость газа в Европе опустилась до минимума августа 2023 года

Биржевая цена газа в Европе упала до минимума с 24 августа 2023 года

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Bernadett Szabo/Reuters

Цена газа в Европе на торгах в понедельник опустилась до минимальных с 24 августа 2023 года значений. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте опустилась до $338,1 за тыс. куб. м (-8,07%). По состоянию на 17:24 по московскому времени цена скорректировалась до $342,11 за тыс. куб. м.

Газовые котировки снижаются, несмотря на то, что на прошлой неделе Катар временно остановил поставки СПГ по Красному морю. Решение было принято после того, как США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли ряд ударов по объектам хуситов в Йемене. Катар является вторым по величине поставщиков СПГ в Европу.

До этого немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd пожаловался на многомиллионные потери из-за вынужденного перестроения маршрутов в обход Красного моря.

Ранее в транспортно-логистической компании Maersk оценили ущерб мировой экономике от перебоев судоходства в Красном море.

Ранее сообщалось, насколько сократились запасы газа в Европе.

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