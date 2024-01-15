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De Beers значительно снизила цены на алмазы, чтобы оживить продажи

De Beers снизила цены на алмазы на первых в 2024 году торгах на 10%

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Depositphotos

Крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers снизил цены на свои драгоценные камни на 10% в ходе первой продажи в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом компания рассчитывает оживить рынок, который практически полностью заморозился во второй половине 2023 года.

В период пандемии произошел резкий скачок спроса на драгоценные камни: застрявшие дома покупатели на освободившиеся от путешествий и походов в рестораны деньги начали скупать предметы роскоши, включая ювелирные изделия.

После снятия ковидных ограничений у многих участников рынка остались избыточные запасы драгоценных камней, однако спрос на подобную продукцию начал резко падать. Ситуацию ухудшила быстрорастущая инфляция.

В результате отрасль была вынуждена ограничить предложение для стабилизации рынка. Так, например, в сентябре 2023 года российская «Алроса» приняла решение приостановить все продажи алмазов на два месяца.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт алмазов из РФ.

Ранее Мосбиржа начала расчет индексов бриллиантов.

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