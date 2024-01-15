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Рубль вырос до максимумов более чем за полгода

Reuters: рубль укрепился до уровней июня 2023 года на фоне валютных интервенций

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Global Look Press

В понедельник рубль укрепился до максимальных значений с июня 2022 года к доллару, евро и юаню. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет издание. поддержку национальной валюте оказывают продажи валюты правительством и низкий импортный спрос в начале года.

К 13:52 мск курс доллара опустился до 87,5 рубля, минимума с 30 июня 2023 года. Евро подешевел до 95,68 рубля, юань — до 12,12 рубля.

С 9 января Минфин РФ начал продавать, а не покупать валюту, поскольку экспортные поступления от продажи нефти в декабре оказались ниже ожиданий. Центральный банк намерен продавать иностранную валюту на сумму, эквивалентную 16,7 млрд рублей ($190 млн) в день до конца января.

«Это достаточно большая сумма, которая будет способствовать дальнейшему укреплению рубля», — сказал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Также на курс позитивно влияют низкий спрос на валюту со стороны импортеров и действующие с октября меры валютного контроля, отмечают аналитики. При этом динамика рубля остается сложнопрогнозируемой.

До этого экономист спрогнозировал укрепление рубля на текущей неделе.

Ранее в России спрогнозировали цены на золото в 2024 году.

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