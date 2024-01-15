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Средняя площадь «вторичек» в России в 2023 году приблизилась к уровню 90-х

«Этажи»: площадь популярных у россиян лотов недвижимости вернулась к уровню 90-х

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Евгений Биятов/РИА Новости

Средний размер вторичного жилья, которое россияне покупали в 2023 году, сократился до уровня 1990-х. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Площадь популярных среди граждан РФ «вторичек» снижается на протяжении нескольких лет. Так, по итогам 2022-го показатель в среднем составлял 48,7 кв. м против 54,3 кв. м в 2015 году. Для сравнения: в 1995 году значение было на уровне 47,7 кв. м.

Ключевой фактор снижения площади объектов — цена. Малогабаритная недвижимость в разы дешевле просторной квартиры. Кроме того, в последнее время в России наблюдается тенденция к покупке мини- и микростудий в качестве инвестиции.

В ближайшем будущем спрос на малогабаритное жилье продолжит расти из-за высоких ставок по ипотеке, уверены эксперты.

Ранее Банк России предложил ДОМ.РФ расширить лимит на выдачу ипотечных кредитов по льготным условиям для банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.

До этого российским заемщикам дали пять рекомендаций на 2024 год.

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