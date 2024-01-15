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В Минэкономразвития назвали ожидаемый рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 году на уровне 3,5%

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Минэкономразвития ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 году на уровне 3,5%, после подсчетов она может быть повышена до около 4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме в Москве, передает ТАСС.

«Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января. Наша оценка роста экономики 2023 года — 3,5%. Возможно, если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста экономики по 2023 году может составит около 4%», — отметил он.

До этого Максим Решетников заявлял, что в России сохраняется проблема дефицита рабочих кадров. По его словам, наряду с процентными ставками это одна из главных проблем в экономике на сегодняшний день.

25 декабря министр экономического развития сообщил, что за девять месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал выросли на 10%.

Ранее экс-министр труда призвал ввести в России почасовую оплату.

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