Банк России указал на угрозы от комиссий банков при льготной ипотеке

Банк России видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при выдаче льготных ипотечных кредитов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По мнению ЦБ, несмотря на изменение условий госпрограмм, льготная ипотека остается прибыльной для банков. При этом комиссии могут привести к росту цен на жилье.

Регулятор отмечает, что выдача льготных кредитов только тем застройщикам, которые платят комиссию, снижает прозрачность и конкуренцию на рынках ипотеки и проектного финансирования.

Чтобы завышенные цены не создавали системные риски, ЦБ будет проверять оценку банками справедливой стоимости залогов. Также для кредитов с низким уровнем обеспечения предусмотрены повышенные требования к капиталу.

Ранее крупнейшие банки страны ввели комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки на фоне снижения госсубсидий. Это вызвало жалобы в ФАС о нарушении конкуренции.

Ранее ЦБ заинтересовался банками, которые ужесточили условия по льготной ипотеке.