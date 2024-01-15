Экономика Германии застопорилась из-за кризисов

ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Федеральное статистическое управление страны.

По словам главы ведомства Рут Бранд, экономическое развитие Германии остановилось из-за кризисных явлений. В 2022 году немецкий ВВП вырос на 1,9%.

Основными причинами замедления экономики называют высокую инфляцию, рекордные процентные ставки ЕЦБ, а также политические неопределенности вроде конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Инфляция подрывает покупательную способность домохозяйств и ведет к снижению потребления. Высокие ставки ЕЦБ ограничивают кредитование. Компании опасаются инвестировать в таких условиях.

В Немецком институте экономических исследований прогнозируют рост ВВП Германии на 0,6% в 2023 году. А в Commerzbank полагают, что экономика продолжит сжиматься на 0,3%.

В конце декабря стало известно, что Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.

Ранее в Германии потребовали сменить Шольца из-за успехов российской экономики.