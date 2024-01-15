Определен главный пострадавший от конфискации активов России

Основной экономический и репутационный удар в случае конфискации иностранных активов России придется на Европу, так как подобные действия нарушат правила сотрудничества стран. О том, что именно европейские страны станут главными пострадавшими от подобных действий, пишет колумнист агентства Bloomberg Лайонел Лоран.

«Потенциально это важный поворотный момент в стремлении наказать Россию за агрессию, его недавно обсуждали министры Франции и Украины. Но это решение требует переосмысления», — уверен он.

По мнению аналитика, при одобрении конфискации замороженных на Западе активов может пойти волна ответных мер, которая приведет к фрагментации финансовых рынков. Лоран пояснил, что в результате весь арсенал экономических санкций Запада станет не таким эффективным.

«Европейцы опасаются, что им придется принять на себя основной удар [от решения о конфискации активов]. При этом доля евро в международных платежах уже снижается», — констатировал специалист.

Лоран предложил вместо изъятия активов в пользу Украины использовать доходы, полученные от налогообложения. Процентный доход от активов России составил около €3 млрд.

Аналитик уточнил, что полученный процентный доход принадлежит бирже, а не России. Однако он также предупредил, что даже такой шаг не позволит полностью избежать юридических споров и репутационных издержек для Европы.

Ранее был описан способ для Украины привлечь до $300 млрд, продавая облигации.