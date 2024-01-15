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Минэнерго предлагает снизить порог для НПЗ по экспортной пошлине

Минэнерго хочет освободить от пошлины НПЗ мощностью до 500 тыс. тонн

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Минэнерго РФ предложило правительству скорректировать критерии для освобождения нефтеперерабатывающих заводов от заградительной экспортной пошлины на топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство рекомендует снизить условие по минимальному объему переработки нефтяного сырья для таких предприятий с 1 млн до 500 тыс. тонн в год. Об этом говорится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина на имя вице-премьера Александра Новака.

Это позволит сохранить стабилизирующий эффект пошлины на внутренний рынок топлива, считают в Минэнерго. Также мера не допустит перегрузки нефтехимических и других заводов.

С 21 сентября 2023 года в России действует запрет на экспорт нефтепродуктов. С октября была введена пошлина в 50 тыс. рублей за тонну для предприятий мощностью менее 1 млн тонн в год.

Кроме того, Минэнерго предлагает не распространять пошлину на ряд продуктов, в том числе бензин, авиационное топливо, смазочные масла. Соответствующий законопроект направлен в правительство.

В конце ноября в России шли обсуждения насчет нового запрета на экспорт топлива.

Ранее в Минэнерго рассказали об эффекте ограничений экспорта энергоносителей.

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