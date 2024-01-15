Европа активно забирает газ из хранилищ на фоне холодов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 80% на фоне похолодания. Об этом сообщает ТАСС.

При этом поступления сжиженного природного газа в регион несколько выросли с понижением температур. По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января отбор газа из европейских ПХГ составил 521 млн кубометров, а закачка — лишь 63 млн. С начала отопительного сезона 7 ноября страны ЕС забрали из хранилищ около 24,8 млрд кубометров топлива.

В настоящее время заполненность подземных хранилищ Европы составляет 79,72%. Это на 11,58 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет. В хранилищах находится 87,85 млрд кубометров газа.

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,5 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». Это единственный оставшийся экспортный маршрут после повреждений «Северных потоков».

Средняя цена на газ на европейской бирже TTF в январе составляет около $360 за тысячу кубометров. В декабре она была на уровне $408.

До этого стало известно, что второй по величине поставщик газа в Европу остановил транзит топлива.

Ранее «Газпром» обновил рекорд поставок по системе газоснабжения в России.