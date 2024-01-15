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В России выросло производство коньяка

Росалкогольтабакконтроль: производство коньяка в России за 2023-й выросло на 35%

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Depositphotos

В России в 2023 году производство коньяка выросло на 35% в сравнении с показателем 2022 года, до 8,761 млн декалитров (дал). Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования, передает ТАСС.

При этом, по информации ведомства, производство алкогольных напитков в стране (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за год сократилось на 3,6%, до 191,669 млн дал.

Производство водки уменьшилось на 1,2%, до 80,417 млн дал. Производство виноградных вин снизилось на 0,1%, до 29,991 млн дал, шампанских и игристых сократилось на 23,2%, до 14,124 млн дал. Резко снизилось производство ликерных вин — на 32,1%, до 867,918 тыс. дал.

В это же время производство слабоалкогольных напитков увеличились за год на 8,3%, до 22,332 млн дал.

В ноябре 2023 года в Государственной думе предложили полностью запретить продажу алкоголя в кегах. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, кеги часто становятся лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатным и контрафактным алкоголем.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

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