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Второй по величине поставщик газа в Европу остановил транзит топлива

Катар приостановил поставки СПГ через Красное море из-за ударов США по Йемену

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Shutterstock

После авиаударов США по целям хуситов в Йемене Катар приостановил отправку танкеров с СПГ через пролив Баб-эль-Мандеб. По данным Bloomberg, как минимум пять судов с СПГ, следовавших к проливу, с пятницы прекратили свое движение.

Это может создать риски перебоев поставок от одного из крупнейших экспортеров СПГ в Европу на фоне холодной зимы. Однако в ближайшее время дефицит маловероятен, поскольку Европа хорошо запаслась газом, а спрос промышленности остается низким, отмечает агентство.

Три танкера с СПГ, направлявшиеся в Европу, остановились у берегов Омана. Еще два порожних судна, возвращавшихся в Катар, приостановили движение с обеих сторон Баб-эль-Мандеба.

Военно-морские силы США и Великобритании рекомендовали судам избегать этот район Красного моря после авиаударов по хуситам, поддерживаемым Ираном. Катар до сих пор был одним из немногих поставщиков, продолжавших использовать пролив.

В конце прошлой недели стало известно о расколе Европы из-за ударов США и Британии по Йемену.

Ранее «Газпром» обновил рекорд поставок по системе газоснабжения в России.

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