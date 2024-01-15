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Россия снова стала главным поставщиком урана в США

Россия вновь стала основным экспортером урана в США

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Dmitry Lovetsky/AP

Российская Федерация в ноябре 2023 года впервые с мая стала основным поставщиком урана в США. Об этом, ссылаясь на открытые данные, сообщает РИА Новости.

В ноябре прошлого года США купили урановое топливо у четырех стран: России, Великобритании, Японии и Бельгии на сумму в $191 млн. При этом в России было приобретено урана на $96 млн. Примечательно, что в ноябре в сравнении с октябрем стоимость поставок российского урана выросла почти на половину.

Всего за одиннадцать месяцев 2023 года Москва продала Вашингтону уран на $1,017 млрд. Это является максимальным результатом с 2010 года.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США объявило тендер на поставки обогащенного урана для ядерных реакторов нового поколения с целью сокращения зависимости от российского ядерного топлива.

В середине декабря стало известно, что Россия может превентивно прекратить поставки урана в США.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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