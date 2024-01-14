В Германии потребовали сменить Шольца из-за успехов российской экономики

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал немцев требовать отставки канцлера Олафа Шольца из-за успехов российской экономики. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам Доткома, несмотря на западные санкции, Россия по объему экономики стала пятой в мире, обогнав Германию, которая в то же время находится в рецессии.

«Немцы должны потребовать отставки Олафа Шольца», — подчеркнул он.

Кроме того, Дотком отметил, что, по оценкам экспертов, рост российской экономики может достичь 1,2% в 2024 году.

До этого более 70% немцев высказали недовольство по отношению к работе канцлера ФРГ Олафа Шольца, по данным исследования INSA. Только 20% респондентов считают его работу хорошей. Общее недовольство работой правительства также высоко — 76%, что является худшим показателем для коалиции с момента ее формирования в декабре 2021 года.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.