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Индия заблокировала доступ к зарубежным криптобиржам

Индийские власти заблокировали Binance, Kucoin и другие зарубежные криптобиржи

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Kin Cheung/AP

В пятницу в Индии был заблокирован доступ к веб-сайтам крупнейших мировых криптовалютных бирж и поставщиков виртуальных цифровых активов, таких как Binance, Kucoin, OKX и другие. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Это произошло после того, как правительство разослало повестки с требованием дать объяснения этим криптобиржам за несоблюдение законов страны о противодействии отмыванию денег, уточняет издание. Ранее, 28 декабря прошлого года, требования дать объяснения были разосланы Binance, Kucoin, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Houbi, Kraken, Gate.io и Bitfinex за незаконную деятельность в Индии.

В пятницу Economic Times сообщила, что правительство Индии может запретить офшорные криптовалютные торговые приложения, такие как Binance, если они будут признаны виновными в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

Блокировка доступа к этим зарубежным платформам призвана помочь отечественным криптобиржам, некоторые из которых уже наблюдают рост регистраций, отметили представители отрасли.

В начале этого года правительство Индии ввело налог в размере 30% на доходы от операций с криптовалютами. Это решение вызвало недовольство у инвесторов, многие из которых заявили о выводе средств с индийских бирж.

Впервые стало известно, что Индия заблокирует сайты крупнейших криптобирж на своей территории в конце декабря прошлого года.

Ранее Венесуэла отказалась от собственной криптовалюты Petro.

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