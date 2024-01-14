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Путин заявил о развитии РФ по всем направлениям, включая экономику

Путин: РФ укрепляется по всем направлениям и может гордиться результатами

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Павел Бедняков/РИА Новости

РФ успешно развивается по всем направлениям, и уже сейчас многими из достигнутых страной результатов можно гордиться. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о наличии у РФ средств на реализацию крупных проектов с учетом существенных затрат на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Как отметил Путин, сейчас в стране особенно заметно укрепление экономики.

«Экономика РФ стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира», — подчеркнул президент.

Он добавил, что страна активно укрепляет свой технологический и экономический суверенитет. Российскому руководству предстоит еще многое сделать, но уже сейчас существуют поводы для гордости, резюмировал Путин.

11 января глава государства провел встречу с дальневосточными предпринимателями, в ходе которой оценил состояние экономики РФ. Как он сказал, страна обогнала Германию по объему экономики и на данный момент занимает пятую строчку в соответствующем рейтинге. При этом на местах с первого по четвертое расположились КНР, США, Индия и Япония соответственно.

Ранее Путин прокомментировал рост российского ВВП в 2023 году.

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