Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суэцкий канал заявил о снижении доходов

Доходы Суэцкого канала упали на 40% из-за ситуации в Красном море

close
100%
Reuters

За первые 11 дней 2024 года доходы Суэцкого канала сократились на 40% в годовом выражении. Об этом сообщает портал Masrawy со ссылкой на слова главы управления канала Усамы Рабии.

По его словам, с 1 по 11 января через канал прошло на 30% меньше судов, чем годом ранее – 544 против 777.

Причиной снижения доходов Рабиа назвал обострение ситуации в Красном море. С ноября проиранское движение хуситов в Йемене препятствует судоходству в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Через Красное море проходит до 20% мирового морского трафика.

Из-за действий хуситов ряд крупнейших перевозчиков уже изменили маршруты. Кроме того, 19 декабря США объявили о начале многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в регионе.

12 января США и их союзники нанесли ракетные и авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель — восстановить безопасное судоходство для всех стран.

До этого Слуцкий объяснил, почему Запад проводит операцию против хуситов.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами