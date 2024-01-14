Суэцкий канал заявил о снижении доходов

За первые 11 дней 2024 года доходы Суэцкого канала сократились на 40% в годовом выражении. Об этом сообщает портал Masrawy со ссылкой на слова главы управления канала Усамы Рабии.

По его словам, с 1 по 11 января через канал прошло на 30% меньше судов, чем годом ранее – 544 против 777.

Причиной снижения доходов Рабиа назвал обострение ситуации в Красном море. С ноября проиранское движение хуситов в Йемене препятствует судоходству в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Через Красное море проходит до 20% мирового морского трафика.

Из-за действий хуситов ряд крупнейших перевозчиков уже изменили маршруты. Кроме того, 19 декабря США объявили о начале многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в регионе.

12 января США и их союзники нанесли ракетные и авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель — восстановить безопасное судоходство для всех стран.

До этого Слуцкий объяснил, почему Запад проводит операцию против хуситов.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.