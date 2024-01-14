Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.

Путин отметил, что руководство страны еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начало заниматься проектами развития регионов Дальнего Востока.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — сказал он.

О важной роли Дальнего Востока в высоком экономическом благосостоянии России заявил ранее политолог Алексей Мартынов. Он отметил, что в условиях колоссального давления извне РФ демонстрирует рост экономических показателей. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря развитию дальневосточных регионов.

Тем временем президент России поддержал отмену налога на жилье для многодетных жителей Дальнего Востока.

Ранее Песков раскрыл подробности поездки Путина на Дальний Восток.