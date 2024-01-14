Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока

Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.

Путин отметил, что руководство страны еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начало заниматься проектами развития регионов Дальнего Востока.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — сказал он.

О важной роли Дальнего Востока в высоком экономическом благосостоянии России заявил ранее политолог Алексей Мартынов. Он отметил, что в условиях колоссального давления извне РФ демонстрирует рост экономических показателей. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря развитию дальневосточных регионов.

Тем временем президент России поддержал отмену налога на жилье для многодетных жителей Дальнего Востока.

Ранее Песков раскрыл подробности поездки Путина на Дальний Восток.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами