В Wildberries назвали сроки выплат компенсаций после пожара

Маркетплейс Wildberries определился со сроками выплат продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге. Компенсации начнут выплачивать с 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию.<...> Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями», – говорится в сообщении.

Представитель компании подчеркнул, что потребуется определенное время, чтобы установить сумму ущерба. Отмечается, что размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.

По данным Wildberries, компания сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) произошел 13 января.

Площадь возгорания составила не менее 70 тысяч квадратных метров, ущерб оценили в 10 млрд рублей.

Ранее юристы усомнились в выплате страховки Wildberries после пожара на складе.