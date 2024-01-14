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Россиянам назвали способ заработать на феномене Эль-Ниньо

Географ Мухаметов: игроки фондового рынка могут заработать на Эль-Ниньо

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Феномен Эль-Ниньо может принести России неожиданную выгоду, в отличие от стран Тихоокеанского региона, где последствия данного явления будут более заметны. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, сообщает РИА Новости.

Мухаметов указал, что природное явление вызовет засуху в Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков зерна, урожай зерновых также сократится в Азии. Эти факторы могут вызвать рост цен на продовольствие в мире.

Эксперт отметил, что владельцы компаний в этом году будут массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий. Учитывая данный факт, инвесторы на фондовом рынке могут выиграть, сказал он.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», — подчеркнул Мухаметов.

По его словам, Россия пострадает от последствий эффекта Эль-Ниньо в меньшей степени. Если грамотно воспользоваться ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и не допустить их увеличения внутри страны, то появится возможность заработать на этом, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что Россия в 2023 году собрала 147 млн тонн зерна, в том числе 95 млн тонн пшеницы.

Ранее климатологи предупредили, что 2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений.

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