«Газпром» обновил рекорд поставок по системе газоснабжения в России

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«12 января российским потребителям поставлено 1 788,3 млн кубических метров газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это новый рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения РФ.

В комапании отметили, что предыдущий абсолютный максимум был зарегистрирован 30 января 2014 года, тогда было поставлено 1 786,8 млн кубических метров газа.

До этого стало известно, что «Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC. 27 декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023-м будут в полтора раза выше, чем в 2022 году.

Ранее «Газпром» зафиксировал падение спроса на газ в Европе до уровня 1996 года.