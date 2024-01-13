Юристы усомнились в выплате страховки Wildberries после пожара на складе

Маркетплейс Wildberries может не получить страховой компенсации после пожара на складе в Петербурге. Об этом сообщают «Известия».

«При условии, что объект по окончании постройки не был окончательно введен в эксплуатацию, ни одна страховая компания не возьмет, скорее всего, страховать от таких чрезвычайных ситуаций, как пожары», — приводит издание слова юриста Самвела Абрамяна.

13 января на складе Wildberries в Шушарах (Петербург) произошел крупный пожар.

Площадь возгорания составила не менее 70 тысяч квадратных метров, ущерб оценили в 10 млрд рублей.

В региональном Госстройнадзоре заявили, что сгоревший склад работал без разрешения и не был введен в эксплуатацию.

В свою очередь, в Wildberries заявили, что сгоревший склад в Шушарах получил разрешение на работу.

Ранее стало известно, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах отгружал почти десятую часть заказов компании.