Молдавия удешевила транзит сельхозпродукции с Украины

В 2024 году транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Молдавии будет осуществляться со скидкой 27%. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции.

«По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы», — говорится в публикации.

Кроме того, министерство напомнило, что с 2024 года действует соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

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