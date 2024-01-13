Названа предварительная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге

Ущерб от пожара на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге может составить 10-11 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. Об этом рассказал РИА Новости источник на страховом рынке.

По словам эксперта, важно оценить, будут ли пострадавшие среди людей, застрахованы ли компанией риски ответственности именно с этой стороны или нет.

Складской комплекс расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров, к 10:55 мск его удалось локализовать. Речь идет о складах Wildberries. В компании заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

В этот же день МЧС сообщил, что пожар произошел в строящемся здании, расположенном недалеко от делового района «Москва-Сити» в российской столице.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.