Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге

Ущерб от пожара на складе в Петербурге предварительно оценили в 11 млрд рублей

close
100%
Валентин Егоршин/ТАСС

Ущерб от пожара на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге может составить 10-11 миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. Об этом рассказал РИА Новости источник на страховом рынке.

По словам эксперта, важно оценить, будут ли пострадавшие среди людей, застрахованы ли компанией риски ответственности именно с этой стороны или нет.

Складской комплекс расположен по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров, к 10:55 мск его удалось локализовать. Речь идет о складах Wildberries. В компании заявили, что все сотрудники были эвакуированы, и заверили, что продавцы получат компенсацию за сгоревшие товары. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

В этот же день МЧС сообщил, что пожар произошел в строящемся здании, расположенном недалеко от делового района «Москва-Сити» в российской столице.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами