Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия проведет проверку китайских производителей электромобилей

Reuters: ЕК проверит китайских производителей электромобилей из-за их дешевизны

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представители Еврокомиссии проведут инспекционную проверку на автозаводах Geely, SAIC и BYD, чтобы выяснить, помогают ли им власти делать электромобили на 20% дешевле тех, что производятся в еврозоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, от результатов проверки будет зависеть возможное введение заградительных пошлин для китайских компаний с целью защиты континентального рынка.

ЕК ведет расследование с октября прошлого года, а новые визиты в Китай намечены на период 11 апреля. Планируется, что расследование займет 13 месяцев. При этом представители ЕК не будут посещать некоторые некитайские заводы, которые производят электромобили, в том числе Tesla, Renault и BMW. Названное Китаем протекционистским расследование привело к эскалации напряженности между Пекином и ЕС.

В ЕК агентству подтвердили, что проведут визиты.

«Комиссия отобрала репрезентативную выборку китайских и европейских производителей, которые уже ответили на анкеты», — сказал представитель Европейской комиссии по торговле Олоф Гилл.

Он уточнил, что проверочные визиты состоятся в январе-феврале 2024 года.

Накануне Tesla снова снизила цены на электромобили в Китае в борьбе за конкуренцию.

Ранее Tesla объявила о временной остановке большей части цехов в Германии из-за дефицита запчастей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами