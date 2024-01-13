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Стало известно, как сильно подорожали яйца в России в 2023 году

Росстат: цены на яйца в РФ в 2023 году выросли на 61,35%

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Shutterstock

Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%, курятина подорожала на 27,77%. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства, за декабрь продукты питания подорожали на 1,49%. В частности, цены на продовольствие за 2023 год выросли на 6,14%, за декабрь — на 0,85%, сама плодоовощная продукция выросла соответственно на 24,19% и 6,08%.

Отмечается, что куриные яйца в течение года стали дороже на 61,35%, за декабрь — на 18,17%. Мясо кур за 2023 год выросло в цене на 27,77%, но в течение декабря подешевело на 1,9%.

До этого заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщал, что в екатеринбургской сети магазинов «Птица» при местной птицефабрике продают куриные яйца по 70 рублей за десяток. Килограмм мяса птицы обойдется в 205 рублей. По его словам, низкая относительно других магазинов стоимость товаров обусловлена близостью к производству.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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