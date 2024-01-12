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ЕC в 2023 году закупил рекордный объем нефти из Индии. Часть сырья могла быть российской

Евросоюз в 2023 году поставил рекорд по закупкам нефти у Индии

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Tatiana Meel/Reuters

Объем импорта нефти странами Евросоюза из Индии в 2023 году достиг рекордных значений — +115% год к году, до 231,8 тыс. баррелей в сутки (б/с). Учитывая резкий рост закупок Нью-Дели сырья из РФ, не исключено, что часть топлива, полученного ЕС, была российской, допускает Independent.

Таким образом, европейские потребители продолжили получать российский бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты через Индию в обход санкций, пишет издание.

Индия не скрывает своей готовности наращивать объемы закупок нефти из РФ. Согласно рыночным данным Kpler, в прошлом году она стала ведущим в мире импортером российского сырья. В среднем в 2023-м страна закупала около 1,75 млн б/с, что на 140% больше значений 2022 года.

Между тем Болгария решила полностью отказаться от закупок нефти из России с марта 2024 года. С начала января страна нарастила поставки из Казахстана, Ирака и Туниса. Болгария была четвертым по объему импорта покупателем нефти из России по морю в 2023-м, закупая около 100 тыс. б/с.

Ранее аналитики рассказали, когда вырастут цены на нефть и сыграет ли это на руку России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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