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В Германии по требованию экоактивистов временно остановили строительство газопровода

Суд Германии остановил строительство газопровода до острова Рюген

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Depositphotos

В Германии суд предписал временно приостановить прокладку газопровода от Лубмина до СПГ-терминала на острове Рюген. Об этом со ссылкой на немецкую экологическую организацию Deutsche Umwelthilfe сообщает ТАСС.

«Федеральный административный суд обязал оператора Gascade приостановить строительные работы на трубопроводе СПГ на острове Рюген», — говорится в публикации.

Экологические активисты оспорили строительство газопровода из-за подводных работ с высоким уровнем шума и риском помутнения воды в местах, где с января по май делать это запрещено из-за нереста сельди. Ранее оператор Gascade получил лицензию, позволяющую обойти эти требования.

При этом в экологической организации в целом не видят целесообразности в строительстве газопровода.

«Терминал СПГ на Рюгене не будет способствовать надежности поставок, а экологическая нагрузка от проекта постоянно растет. Мы призываем федеральное правительство (…) отменить этот ненужный проект», — заявил член правления DUH Саша Мюллер-Крэннер.

На территории немецкой общины Лубмин находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток» и есть свой собственный новый терминал СПГ, частично использующий его структуру.

9 января сообщалось, что что в строящемся немецком газопроводе вблизи города Брунсбюттеля просверлили восемь дыр. Проект вызывает неприятие со стороны экологических активистов, которые ранее уже пытались помешать строительству, выдвигая требования отказа от планов развития углеводородной энергетики.

Ранее в Германии продали трубы, закупленные для «Северного потока — 2».

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