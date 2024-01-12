Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Tesla снова снизила цены на электромобили в Китае в борьбе за конкуренцию

Tesla вновь снизила стоимость своих электромобилей в Китае в рамках ценовой борьбы

close
100%
carnewschina.com

Tesla объявила об очередном снижении цен на свою продукцию в Китае. Речь идет об изменении стоимости двух моделей электромобилей, пишет Reuters.

Компания снизила стартовые цены на седан Model 3 на 5,9% до 245,9 тыс. юаней ($34,5 тыс.) и внедорожник Model Y на 2,8% до 258,9 тыс. юаней ($36,4 тыс.).

Начиная с 2022 года Tesla неоднократно занижала цены на свои электромобили для китайских покупателей. Таким образом компания продолжает борьбу с местными производителями (Xpeng, BYD и другие) за потребителя.

В 2023 году темпы роста продаж электромобилей в Китае значительно замедлились. По итогам предыдущих 12 месяцев прирост составил 36% по сравнению с 96% годом ранее. При этом поставки Tesla в страну подскочили на 37%, до 603,6 тыс. машин.

До этого Tesla объявила о временной остановке большей части цехов в Германии из-за дефицита запчастей. Нехватка комплектующих возникла на фоне изменения логистических маршрутов судов в Красном море после многочисленных атак хуситов на контейнеровозы.

Ранее сообщалось, что хуситы планируют атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами