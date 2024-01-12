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Перевозчик Hapag-Lloyd заявил о многомиллионных потерях из-за ситуации в Красном море

Расходы Hapag-Lloyd выросли на миллионы евро из-за ситуации в Красном море

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd пожаловался на многомиллионный ущерб из-за вынужденного перестроения маршрутов в связи с атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом представитель компании рассказал Funke.

«Ежемесячные дополнительные расходы составляют двузначные числа в миллионах. Это [атаки хуситов] оказывает значительное влияние не только на нас, но и на всю отрасль», — отметил собеседник издания.

С декабря контейнеровозы Hapag-Lloyd следуют по маршруту через мыс Доброй Надежды. Обход Красного моря приводит к значительным задержкам в поставках товаров. Так, среднее время в пути до США выросло на неделю, в Европу — на две недели, а в Восточное Средиземноморье — на 18 дней.

В общей сложности ситуация в Красном море затронула 183 контейнеровоза Hapag-Lloyd, а также партнеров компании.

Комментировать удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, которые были нанесены в ночь на 12 января, представитель немецкого перевозчика отказался.

Ранее в транспортно-логистической компании Maersk оценили ущерб мировой экономике от перебоев судоходства в Красном море.

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