Власти Британии планируют увеличить военное финансирование Украины

Британское правительство планирует увеличить оборонное спонсирование Украины в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд). С таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, чьи слова передает телеканал Sky News.

«Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере £2,5 млрд», — объявил он.

По информации премьера, такой бюджет закладывается на 2024–2025 годы и превосходит на £200 млн аналогичные затраты предыдущего финансового года.

Отдельно агентство Рейтер отмечает со ссылкой на премьера, что между странами будет подписано «историческое» соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности.

Незадолго до этого пресс-служба офиса украинского президента сообщала, что Украина и Великобритания провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по гарантиям безопасности Киеву. Позднее в британском правительстве анонсировали визит Сунака на Украину, где он представит новый пакет поддержки Киева.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину.