Цены на нефть выросли на 2% после ударов США и Великобритании в Йемене

Нефть эталонной марки Brent утром в пятницу подорожала более чем на 2%. Котировки начали расти после того, как США и Великобритания нанесли удар по объектам йеменских хуситов в ответ на их атаки международных судов в Красном море, пишет Reuters.

По состоянию на 10:08 по московскому времени мартовский фьючерс на нефть Brent торговался на уровне $79,24 за баррель (+2,36%). Февральский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,32%, до $73,69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли несколько ударов крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) по позициям хуситов в Йемене. По словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, целевые удары являются четким сигналом о том, что Вашингтон и его партнеры не потерпят нападений на своих людей и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства.

Нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море, которые начались в октябре, нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства. Международные транспортно-логистические компании были вынуждены приостановить транзит через акваторию и перенаправить суда по маршруту через мыс Доброй Надежды. Это привело к увеличению сроков доставки, росту расходов на топливо и скачку цен за доставку контейнеров.

Ранее глава датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк предупредил об экономических последствиях перебоев в судоходстве в Красном море.