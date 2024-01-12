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Товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда

Объем торговли Китая с Россией в 2023 году увеличился до рекордных $240,11 млрд

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Товарооборот Китая с Российской Федерацией в 2023 году вырос на 26,3%, достигнув рекордной отметки в $240,11 млрд, передает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно этим данным ведомства, экспорт из Китая в Россию за этот период увеличился на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров вырос на 12,7% и составил $129,14 млрд.

Положительное сальдо РФ за минувшие 12 месяцев достигло $18,17 млрд, сократившись по сравнению с 2022 годом примерно в два раза.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Китай практически полностью перешли на использование национальных валют во взаимных расчетах.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество.

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