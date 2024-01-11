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Оптовые цены на картофель на Украине достигли исторического максимума

Экономист Ярмак: на Украине цены на картофель достигли исторического максимума

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Оптовая цена на картофель на Украине выросла до исторического максимума. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, передает агентство УНИАН.

«Сейчас оптовые цены на картофель на Украине являются самыми высокими за всю историю», — отметил он.

Ярмак подчеркнул, что фактически за год цены на этот продукт увеличились в 3,5-4 раза. По словам эксперта, в такой ситуации импорт стал экономически целесообразным.

По словам Ярмака, за последние три недели цены на свежий картофель выросли на 40%, превысив стоимость в соседних странах Европейского союза. Среди причин подорожания экономист назвал неблагоприятные погодные условия. Кроме того, оптовые цены не покрывали затраты производителей на выращивание картофеля, что привело к снижению качества и объемов производства сельхозпродукции.

В начале января «борщевой набор» на Украине подорожал на 20%.

Ранее американка пожаловалась, что ей подарили на работе печеную картошку на Рождество.

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