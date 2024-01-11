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В Турции раскрыли масштаб зависимости страны от энергоимпорта

Министр Байрактар: Турция на 68% зависит от внешних энергоисточников

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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Зависимость Турции от импорта энергоресурсов достигла 68%. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

«Турция — страна, на 68% зависящая от иностранных государств (по энергопоставкам)», — рассказал глава турецкого Минэнерго, отметив, что одним из главных поставщиков газа в республику является Россия.

Чиновник призвал покончить с зависимостью от иностранных ресурсов. Эту цель он поставил на ближайшие 30 лет, так как потребности страны очень велики.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила об увеличении товарооборота России и Турции. Россия удовлетворена высоким уровнем сотрудничества с Турцией, отметила сенатор и назвала главным и очень ощутимым направлением сотрудничества сферу энергетики, так, в Турции ведется строительство четырех энергоблоков АЭС «Аккую».

Ранее в Турции разрешили ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую».

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