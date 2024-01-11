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В Испании расследуют деятельность Deutsche Bank

В Испании начали дисциплинарное разбирательство против Deutsche Bank

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Andrea Comas/Reuters

Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании открыла дисциплинарное производство в отношении одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank. Об этом говорится в сообщении на сайте CNMV.

Испанские контрольные органы подозревают, что банк мог систематически нарушать законодательство в области торговли ценными бумагами. В частности, специалисты банка в недостаточной форме информировали клиентов о рисках в торговле с помощью сложных инструментов.

В октябре сообщалось, что Deutsche Bank может лишиться активов в России в случае удовлетворения иска «Русхимальянса» на €258 млн. Компания подала иск также к Commerzbank на €8 млн и UniCredit на €46 млн. Представители банков утверждали, что не могут выплатить из-за санкций, однако в октябре британский суд запретил «Русхимальянсу» судиться с ними в России.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.

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