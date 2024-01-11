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Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple

Капитализация Microsoft достигла $2,87 трлн против $2,86 трлн у Apple

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Depositphotos

Компания Microsoft впервые с ноября 2021 года обошла Apple по рыночной капитализации. Об этом сообщает издание MarketWatch.

В четверг акции Microsoft подорожали на 0,9%, тогда как бумаги Apple подешевели на 1,1%. В результате стоимость Microsoft достигла $2,87 трлн, опередив Apple с показателем $2,86 трлн. Однако к концу премаркета Apple вернула себе лидерство.

За последние 10 лет либо Microsoft, либо Apple постоянно занимали первое место среди американских компаний по капитализации. Лишь Amazon в 2019 году на 13 дней обходил их по этому показателю.

Аналитики связывают успехи Microsoft с развитием облачных технологий и искусственного интеллекта. Корпоративный бизнес Microsoft считается более стабильным, чем потребительский сегмент Apple. Продажи гаджетов Apple снижаются на фоне ослабления спроса, отмечают эксперты.

В конце декабря стало известно, что корпорация Microsoft потратила рекордное количество денег на раздачу бесплатных видеоигр геймерам.

Ранее были названы минусы использования старых моделей iPhone в России.

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