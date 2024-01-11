Львова-Белова навестила детей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым навестила ребят, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Лучшие врачи занимаются лечением. Президент держит на контроле. Все заживет! Все будет хорошо», — привела она слова главы региона.

Отмечается, что в медучреждении проходят лечение дети, получившая ранение в ходе террористической атаки Украины 30 декабря в Белгороде. По словам Львовой-Беловой, в Москву эвакуировали детей, которые пострадали от того обстрела больше всего. Она подчеркнула, что состояние детей стабилизировалось.

«Ранения разные. Восьмимесячной Лизе после минно-взрывной травмы пришлось ампутировать голень. Врачи подбирают тактику лечения, чтобы в будущем ребенок мог носить протез. Все дети получают комплексную медпомощь, они обеспечены необходимыми лекарствами и уходом, психологической помощью. Спасибо медикам за самоотверженный труд», — отметила детский омбудсмен.

Она уточнила, что предстоит большой объем адресной и индивидуальной работы: протезирование, реабилитация и восстановление как физическое, так и психологическое.

«Поможем с привлечением специалистов. Важно минимизировать последствия для здоровья и психики детей. Для ребят постарше организуем встречи с теми, кто пережил трагедию, нашел любимое дело, создал семью, родил детей и счастливо живет дальше», — сказала Львова-Белова.

По ее словам, по новому указу президента России Владимира Путина дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку, помимо региональных выплат.

При этом она подчеркнула, что Детской областной клинической больнице в Белгороде передадут современный аппарат для заживления ран, который позволяет ускорить процесс выздоровления и не создает для ребенка дополнительной боли.